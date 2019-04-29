​Стерлинг назван лучшим молодым игроком в Англии

Полузащитник “Манчестер Сити“ Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Об этом сообщает официальный Твиттер “горожан“, передает Report.

Помимо Стерлинга за награду боролись Бернарду Силва (“Манчестер Сити“), Маркус Рэшфорд (“Манчестер Юнайтед“), Трент Александр-Арнольд (“Ливерпуль“), Дэвид Брукс (“Борнмут“) и Деклан Райс (“Вест Хэм“).

Добавим, что Стерлинг также претендовал на звание лучшего игрока сезона, но в конечном итоге приз достался центрбеку “Ливерпуля“ Вирджилу ван Дейку.