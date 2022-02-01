Стартуют матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана

Сегодня стартует 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые игры

1 февраля (вторник)

17:30. "Карабах" - "Кешля"

Судьи: Вугар Гасанлы, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

19:45. "Нефтчи" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"Бакселл Арена".

Отметим, что первые матчи четвертьфинала завершатся 2 февраля матчами "Зиря" - "Сабаил" и "Сумгайыт"" - "Габала".