Стартуют матчи 1/4 финала Кубка Азербайджана

Сегодня стартует 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые игры
1 февраля (вторник)
17:30. "Карабах" - "Кешля"
Судьи: Вугар Гасанлы, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
19:45. "Нефтчи" - "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Бакселл Арена".
Отметим, что первые матчи четвертьфинала завершатся 2 февраля матчами "Зиря" - "Сабаил" и "Сумгайыт"" - "Габала".