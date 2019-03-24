Сегодня стартует второй тур отборочного раунда Евро-2020 по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день тура пройдет 10 встреч в 4 группах.
ЕВРО-2020, отборочный раунд, II тур (24 марта)
Группа "C"
23:45. Северная Ирландия - Беларусь
23:45. Нидерланды - Германия
Турнирное положение: Нидерланды - 3, Северная Ирландия - 3, Германия - 0, Эстония - 0, Беларусь - 0.
Группа "E"
18:00. Уэльс - Словакия
21:00. Венгрия - Хорватия
Турнирное положение: Словакия - 3, Хорватия - 3, Уэльс - 0, Азербайджан - 0, Венгрия - 0.
Группа "G"
21:00. Израиль - Австрия
23:45. Словения - Македония
23:45. Польша - Латвия
Турнирное положение: Македония - 3, Польша - 3, Словения - 1, Израиль - 1, Австрия - 0, Латвия - 0.
Группа "İ"
18:00. Казахстан - Россия
21:00. Сан-Марино - Шотландия
23:45. Кипр - Бельгия
Турнирное положение: Кипр - 3, Казахстан - 3, Бельгия - 3, Россия - 0, Шотландия - 0, Сан-Марино - 0.
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