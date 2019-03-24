Сегодня стартует второй тур отборочного раунда Евро-2020 по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день тура пройдет 10 встреч в 4 группах.





ЕВРО-2020, отборочный раунд, II тур (24 марта)





Группа "C"

23:45. Северная Ирландия - Беларусь

23:45. Нидерланды - Германия

Турнирное положение: Нидерланды - 3, Северная Ирландия - 3, Германия - 0, Эстония - 0, Беларусь - 0.





Группа "E"

18:00. Уэльс - Словакия

21:00. Венгрия - Хорватия

Турнирное положение: Словакия - 3, Хорватия - 3, Уэльс - 0, Азербайджан - 0, Венгрия - 0.





Группа "G"

21:00. Израиль - Австрия

23:45. Словения - Македония

23:45. Польша - Латвия

Турнирное положение: Македония - 3, Польша - 3, Словения - 1, Израиль - 1, Австрия - 0, Латвия - 0.





Группа "İ"

18:00. Казахстан - Россия

21:00. Сан-Марино - Шотландия

23:45. Кипр - Бельгия

Турнирное положение: Кипр - 3, Казахстан - 3, Бельгия - 3, Россия - 0, Шотландия - 0, Сан-Марино - 0.