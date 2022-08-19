Стартовала стадия плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, все 10 игр состоялись в один день.
Один из представителей Турции на турнире "Сивасспор" уступил шведскому "Мальме" со счетом 1:3. Другой клуб страны "Фенербахче" выиграл в гостях у "Аустрии" (Вена) - 2:0.
Лига Европы УЕФА
Стадия плей-офф, первые игры
18 августа
20:00. ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания) - 1:0
20:30. "Ференцварош" - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 4:0
21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) - 2:1
21:00. "Мальме" (Швеция) - "Сивасспор" (Турция) - 3:1
21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1
21:00. "Пюник" (Армения) - «Шериф" (Молдова) - 0:0
21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) - 1:0
22:00. "Днепр-1" (Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 1:2
22:30. "Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) - 0:2
23:00. "Аустрия" (Вена, Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:2.