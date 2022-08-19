Стартовала стадия плей-офф Лиги Европы

Стартовала стадия плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Стартовала стадия плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, все 10 игр состоялись в один день.

Один из представителей Турции на турнире "Сивасспор" уступил шведскому "Мальме" со счетом 1:3. Другой клуб страны "Фенербахче" выиграл в гостях у "Аустрии" (Вена) - 2:0.

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

18 августа

20:00. ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания) - 1:0

20:30. "Ференцварош" - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 4:0

21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия) - 2:1

21:00. "Мальме" (Швеция) - "Сивасспор" (Турция) - 3:1

21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1

21:00. "Пюник" (Армения) - «Шериф" (Молдова) - 0:0

21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) - 1:0

22:00. "Днепр-1" (Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 1:2

22:30. "Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр) - 0:2

23:00. "Аустрия" (Вена, Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:2.