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Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
2 октября 2024 г. 01:35
Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, одним из интереснейших матчей стал поединок в Англии, где "Арсенал" одержал победу над ПСЖ со счетом 2:0.

"Милан" в гостях уступил немецкому "Байеру 04" 0:1, а "Барселона" на своем поле разгромила швейцарский "Янг Бойз" 5:0.

Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
2-й тур
1 октября

"Зальцбург" (Австрия) — "Брест" (Франция) 0:4

"Штутгарт" (Германия) — "Спарта" (Чехия) 1:1

"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) 2:0

"Барселона" (Испания) — "Янг Бойз" (Швейцария) 5:0

"Байер 04" (Германия) — "Милан" (Италия) 1:0

"Интер" (Италия) — "Црвена Звезда" (Сербия) 4:0

"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Селтик" (Шотландия) 7:1

ПСВ (Нидерланды) — "Спортинг" (Португалия) 1:1

"Слован" (Словакия) — "Манчестер Сити" (Англия) 0:4.

Отметим, что сегодня состоятся еще 9 матчей второго тура.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin II turuna start verilib

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