Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, одним из интереснейших матчей стал поединок в Англии, где "Арсенал" одержал победу над ПСЖ со счетом 2:0.

"Милан" в гостях уступил немецкому "Байеру 04" 0:1, а "Барселона" на своем поле разгромила швейцарский "Янг Бойз" 5:0.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

2-й тур

1 октября

"Зальцбург" (Австрия) — "Брест" (Франция) 0:4

"Штутгарт" (Германия) — "Спарта" (Чехия) 1:1

"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) 2:0

"Барселона" (Испания) — "Янг Бойз" (Швейцария) 5:0

"Байер 04" (Германия) — "Милан" (Италия) 1:0

"Интер" (Италия) — "Црвена Звезда" (Сербия) 4:0

"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Селтик" (Шотландия) 7:1

ПСВ (Нидерланды) — "Спортинг" (Португалия) 1:1

"Слован" (Словакия) — "Манчестер Сити" (Англия) 0:4.

Отметим, что сегодня состоятся еще 9 матчей второго тура.