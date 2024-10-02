Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, одним из интереснейших матчей стал поединок в Англии, где "Арсенал" одержал победу над ПСЖ со счетом 2:0.
"Милан" в гостях уступил немецкому "Байеру 04" 0:1, а "Барселона" на своем поле разгромила швейцарский "Янг Бойз" 5:0.
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
2-й тур
1 октября
"Зальцбург" (Австрия) — "Брест" (Франция) 0:4
"Штутгарт" (Германия) — "Спарта" (Чехия) 1:1
"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) 2:0
"Барселона" (Испания) — "Янг Бойз" (Швейцария) 5:0
"Байер 04" (Германия) — "Милан" (Италия) 1:0
"Интер" (Италия) — "Црвена Звезда" (Сербия) 4:0
"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Селтик" (Шотландия) 7:1
ПСВ (Нидерланды) — "Спортинг" (Португалия) 1:1
"Слован" (Словакия) — "Манчестер Сити" (Англия) 0:4.
Отметим, что сегодня состоятся еще 9 матчей второго тура.