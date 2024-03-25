Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии

Стартовал товарищеский матч между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.

Как сообщает Report , на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Матч обслуживает эстонский арбитр Кристо Тохвер.

20:05

Стартовал товарищеский матч между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.

Как сообщает Report , встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова началась в 20:00.

Матч обслуживает эстонский арбитр Кристо Тохвер.

Отметим, что сборная Азербайджана выиграла свой первый матч у Монголии, а Болгария победила Танзанию со счетом 1:0.