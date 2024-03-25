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Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии Стартовал товарищеский матч между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.
Футбол
25 марта 2024 г. 20:53
Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.

Как сообщает Report, на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Матч обслуживает эстонский арбитр Кристо Тохвер.

20:05

Стартовал товарищеский матч между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова началась в 20:00.

Матч обслуживает эстонский арбитр Кристо Тохвер.

Отметим, что сборная Азербайджана выиграла свой первый матч у Монголии, а Болгария победила Танзанию со счетом 1:0.

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