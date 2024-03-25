Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.
Как сообщает
Матч обслуживает эстонский арбитр Кристо Тохвер.
20:05
Стартовал товарищеский матч между сборными Азербайджана и Болгарии по футболу в рамках проекта FIFA series - Edition 2024.
Как сообщает
Матч обслуживает эстонский арбитр Кристо Тохвер.
Отметим, что сборная Азербайджана выиграла свой первый матч у Монголии, а Болгария победила Танзанию со счетом 1:0.