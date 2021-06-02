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Стало известно, сколько Серхио Агуэро будет зарабатывать в "Барселоне"

Стало известно, сколько Серхио Агуэро будет зарабатывать в "Барселоне" Стало известно, сколько Серхио Агуэро будет зарабатывать в "Барселоне".
Футбол
2 июня 2021 г. 20:19
Стало известно, сколько Серхио Агуэро будет зарабатывать в Барселоне
Серхио Агуэро

Стало известно, сколько Серхио Агуэро будет зарабатывать в "Барселоне".

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, зарплата аргентинца по двухлетнему контракту составит 6 миллионов евро в год до уплаты налогов. Для сравнения, в "Манчестер Сити" он получал 23 миллиона.

У него были более привлекательные предложения, в частности, от "Ювентуса", однако он выбрал "Барсу", так как дружит с Лионелем Месси. В его контракте также прописаны значительные бонусы, которые зависят от его игры: за голы, победы и трофеи.

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Версия на азербайджанском языке Serxio Aqueronun "Barselona"dakı maaşı bəlli oldu

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