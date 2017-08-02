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    Стало известно количество команд-участниц I Дивизиона по футболу в Азербайджане

    К чемпионату будут допущены только клубы, предоставившие письма с банковскими гарантиями© Report.az

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В сезоне 2017/2018 в I Дивизионе Азербайджана по футболу будут играть 12 команд.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Профессиональной футбольной Лиги Рамин Мусаев.

    По его словам, к чемпионату будут допущены только клубы, предоставившие письма с банковскими гарантиями.

    Отметим, что в прошлом сезоне в I Дивизионе сыграло 14 команд - "Сабаиль", "Туран Товуз", "Агсу", "Карадаг Локбатан", "Загатала", "Шамкир", "Миль-Муган", МОИК, "Шахдаг", "Шарурспор", "Энергетик", "Бакылы", "Ряван" и "Геязань".

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