Стало известно имя нового главного тренера сборной Испании

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике станет новым главным тренером сборной Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, Королевская испанская футбольная федерация уже достигла договорённости с 48-летним специалистом. Тренеру будет предложен двухлетний контракт.

Известно, что испанская федерация также вела переговоры с главным тренером "Эспаньолы" Кике Санчесом Флоресом и нынешним наставником национальной команды Бельгии Роберто Мартинесом.

Напомним, что перед началом чемпионата мира — 2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский "Реал". Под его руководством испанская сборная дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, где проиграла России (1:1, 3:4 по пенальти).