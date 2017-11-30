Стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу - 2017

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бразильский футбольный клуб "Гремио" стал последним участником клубного чемпионата мира 2017 года, который пройдет с 6 по 16 декабря в ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в турнире примут участие "Реал" (Испания), "Гремио" (Бразилия), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Видад" (Марокко), "Пачука" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Аль-Джазира" (ОАЭ).

В ночь на четверг "Гремио" стал обладателем Кубка Либертадорес 2017 года, обыграв в двухматчевом финале аргентинский "Ланус".

Согласно регламенту, клубы из Европы и Южной Америки вступят в борьбу с полуфинала - "Реал" и "Гремио" сыграют на турнире по два матча. В стартовой игре встретятся хозяева турнира из "Аль-Джазиры" и лучший клуб Океании - "Окленд Сити". Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем Лиги чемпионов Азии - клубом "Урава Ред Даймондс". В другом четвертьфинале сыграют сильнейший клуб КОНКАКАФ мексиканская "Пачука" и чемпион Африки "Видад".

Полуфиналы пройдут 12 и 13 декабря, 16 декабря состоятся матч за третье место и финал.