Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью

Издание Mirror со ссылкой на аргентинские источники опубликовало информацию о последних часах жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Издание Mirror со ссылкой на аргентинские источники опубликовало информацию о последних часах жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как передает Report, так стало известно, что Марадона уже утром проснулся с бледным видом и жаловался на холод, однако все-таки смог позавтракать. После чего он вернулся в постель, где, как говорят, произнес свои последние слова - "Me siento mal", что в переводе с испанского означает: "Я плохо себя чувствую". Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после его недавней выписки из больницы, незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти бывшего легендарного футболиста - около 12:00 по местному времени была констатирована смерть Диего.