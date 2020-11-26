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Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью

Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью Издание Mirror со ссылкой на аргентинские источники опубликовало информацию о последних часах жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Футбол
26 ноября 2020 г. 06:01
Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью
Диего Марадона

Издание Mirror со ссылкой на аргентинские источники опубликовало информацию о последних часах жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как передает Report, так стало известно, что Марадона уже утром проснулся с бледным видом и жаловался на холод, однако все-таки смог позавтракать. После чего он вернулся в постель, где, как говорят, произнес свои последние слова - "Me siento mal", что в переводе с испанского означает: "Я плохо себя чувствую". Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после его недавней выписки из больницы, незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти бывшего легендарного футболиста - около 12:00 по местному времени была констатирована смерть Диего.

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Версия на азербайджанском языке Maradonanın son sözləri məlum oldu

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