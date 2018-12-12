Стали известны 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Во вторник, 11-го декабря, состоялись матчи 6-го тура в группах A, B, C и D в Лиге Чемпионов, после которых стали известны имена еще трех клубов, прошедших в 1/8 финала. В следующий этап прошли "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "ПСЖ". В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Наполи» (1:0), «ПСЖ» победил «Црвену Звезду» (4:1), «Барселона» сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а «Интер» – с ПСВ (1:1).

Итак, после этих игр определились 15 из 16 участников следующего этапа: "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Барселона", "Тоттенхэм", "Порту", "Шальке", ПСЖ, "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Интересно, что группах E, G и H команды, которые выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, были известны уже после 5-го тура. А вот в группе F всё решит матч "Шахтёр" - "Лион". Если донецкий клуб выиграет, то он станет последним, 16-м клубом в плей-офф, если не выиграет, то это место займёт "Лион".

Также в группах A, B, C и D определились команды, которые заняли третьи места и попали в Лигу Европы: "Брюгге", "Интер", "Галатасарай" и "Наполи".

Кроме того, после 5-го тура гарантировали себе участие в Лиге Европы занявшие третье место "Валенсия" и "Бенфика". В среду определятся еще 2 клуба, которые продолжат борьбу в Лиге Европы.