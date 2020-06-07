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Стали известны результаты тестов футболистов "Галатасарая" на COVID-19

​Стали известны результаты тестов футболистов "Галатасарая" на COVID-1

Тесты на коронавирус игроков, тренерского штаба и персонала турецкого футбольного клуба "Галатасарай" дали отрицательный результат.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.

Напомним, что 23 марта главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил, что у него обнаружен коронавирус. 15 апреля 66-летний специалист объявил, что вылечился от недуга. Сообщений о случаях заражения коронавирусом среди игроков не поступало.

Отметим, что чемпионат Турции по футболу был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды провели по 26 матчей из 34 запланированных. Турнир будет возобновлен 12 июня. "Галатасарай" находится на третьем месте в чемпионате, набрав 50 очков и отставая на три очка от "Трабзонспора" и "Башакшехира", которые занимают первое и второе места соответственно в турнирной таблице.

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