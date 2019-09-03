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Стали известны судьи матча Уэльс-Азербайджан

Стали известны матча Уэльс-Азербайджан

Объявлены все назначения на отборочный групповой матч чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Уэльса и Азербайджана.

Как сообщает Report, матч обслужит судейская бригада из Мальты. 

Рефери Трустину Фарруджия будут помогать линейные судьи Канна Алан Камильери и Люк Портелли, а в качестве четвертого судьи выступит Алан Марио Сант.

Джоуни Хутиа (Финляндия) выполнит функцию рефери-обсервера, а швед Кристиан Валендар будет представителем УЕФА.  

Отметим, что предстоящий 6 сентября на стадионе города Кардифф матч между сборными Уэльса и Азербайджана  начнется в 22:45 по бакинскому времени.  

Предусмотренная через три дня после указанного матча встреча национальной команды с Хорватией на стадионе "Bakcell Arena" назначена на 20:00. 

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