Стала известна судьба матча "Манчестер Сити" — "Реал"

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал", запланированный на 7 августа, состоится, несмотря на карантинные меры, введённые британскими властями

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал", запланированный на 7 августа, состоится, несмотря на карантинные меры, введённые британскими властями.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, встреча должна пройти в Манчестере на стадионе "Этихад".

Со вчерашнего дня в Великобритании действует 14-дневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого матч "Манчестер Сити" — "Реал" оказался под угрозой срыва.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден объявил, что встреча "Манчестер Сити" — "Реал" попадает под исключение, введённое для спортивных клубов и съёмочных групп.

Напомним, в первом матче, который состоялся 26 февраля в Мадриде на арене "Сантьяго Бернабеу", победу одержал английский клуб — 2:1.