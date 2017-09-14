Стала известна программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны время начала и места проведения матчей V тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, "Карабах" примет "Кяпяз" не на "Azərsun Arena", а на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Все 4 встречи пройдет в Баку и будут транслироваться по телеканалу CBC Sport.

16 сентября (суббота)

"Интер" – "Сумгайыт"

"İnter Arena", 16:30

"Нефтчи" – "Зиря"

"Bakcell Arena", 19:00

17 сентября (воскресенье)

"Сабаиль" – "Габала"

"Dalğa Arena", 21:00

"Карабах" – "Кяпяз"

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 18:30.