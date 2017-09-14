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    Стала известна программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

    Карабах примет Кяпяз на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны время начала и места проведения матчей V тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, "Карабах" примет "Кяпяз" не на "Azərsun Arena", а на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Все 4 встречи пройдет в Баку и будут транслироваться по телеканалу CBC Sport.

    16 сентября (суббота)

    "Интер" – "Сумгайыт"

    "İnter Arena", 16:30

    "Нефтчи" – "Зиря"

    "Bakcell Arena", 19:00 

    17 сентября (воскресенье)

    "Сабаиль" – "Габала"

    "Dalğa Arena", 21:00

    "Карабах" – "Кяпяз"

    Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 18:30.

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