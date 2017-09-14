Стала известна программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны время начала и места проведения матчей V тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, "Карабах" примет "Кяпяз" не на "Azərsun Arena", а на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Все 4 встречи пройдет в Баку и будут транслироваться по телеканалу CBC Sport.
16 сентября (суббота)
"Интер" – "Сумгайыт"
"İnter Arena", 16:30
"Нефтчи" – "Зиря"
"Bakcell Arena", 19:00
17 сентября (воскресенье)
"Сабаиль" – "Габала"
"Dalğa Arena", 21:00
"Карабах" – "Кяпяз"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 18:30.
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