Стала известна позиция «Реала» по возможной продаже Винисиуса в Саудовскую Аравию

Стали известны планы руководства мадридского "Реала" в связи с информацией о трансферном интересе к 24-летнему бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору из Саудовской Аравии.

Стали известны планы руководства мадридского "Реала" в связи с информацией о трансферном интересе к 24-летнему бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору из Саудовской Аравии.

Как передает Report , об этом сообщает испанское издание Relevo .

По данным источника, клуб недоволен возникшей шумихой в СМИ, но сохраняет спокойствие, поскольку контракт Винисиуса с "Реалом" действует до 2027 года и содержит пункт об отступных в размере € 1 млрд. Сообщается, что "сливочные" не рассматривают возможность продажи Винисиуса и самостоятельно решат, когда продлить с футболистом контракт.

Ранее появилась информация о якобы отказе Винисиуса Жуниора продлить контракт с "Реалом" и предметном трансферном интересе к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.