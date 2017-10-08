Стала известна 15-я по счету команда, завоевавшая право участвовать в ЧМ-2018

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Стала известна 15-я команда, завоевавшая право на участие в ЧМ-2018.

Как передает Report, выступающая в зоне Африки в группе Е сборная Египта, одолев в родных стенах команду Конго со счетом 2:1, завоевала право участвовать в финальной стадии ЧМ-2018.

Сейчас в активе египтян 12 очков. До конца отборочного цикла остался один тур и северо-африканцы опережают идущую на втором месте команду Уганды на 4 очка.

Отметим, что до этого право участвовать на ЧМ-2018 завоевали сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста Рики и Польши.