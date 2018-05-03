Стал известен соперник "Реала" в финале Лиги Чемпионов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Футболисты английского "Ливерпуля" завоевали путевку в финал Лиги Чемпионов УЕФА-2017/18. По сумме двух полуфинальных встреч "Ливерпуль" оказался сильнее итальянской "Ромы".

Как сообщает Report, ответный матч, прошедший в Риме в среду, завершился со счетом 4:2 в пользу "Ромы", тогда как в первой встрече – в гостях – она уступила сопернику со счетом 2:5.

"Ливерпуль" вышел в ответной встрече вперед на девятой минуте благодаря голу Садио Мане. На 15-й минуте мяч рикошетом от игрока "Ливерпуля" Джеймса Милнера влетел в ворота английского клуба. На 25-й минуте счет становится 2:1 в пользу "Ливерпуля": отличился Жоржиньо Вейналдум.

На 52-й минуте футболист "Ромы" Эдин Джеко сравнял счет, а в оставшееся до финального свистка время итальянский клуб провел еще два гола. Их автором стал Раджа Наингголан – на 86-й и 90+4 (с пенальти) минутах.

В финале "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом", который по сумме двух встреч одолел мюнхенскую "Баварию". Финал пройдет 26 мая в Киеве.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал".