Стал известен новый клуб футболиста национальной сборной Азербайджана

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Осуществлен трансфер футболиста национальной сборной Азербайджана Дмитрия Назарова в германский клуб Aue.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, с полузащитником заключен двухлетний контракт.

26-летний футболист, который вновь будет выступать во 2-й Бундеслиге, сыграл в 77 матчах и забил 10 голов в бывшем клубе Karslrue.

Отметим, что в последнем сезоне Aue занял 2-ю строчку в 3-й лиге и завоевал право участия во 2-й Бундеслиге.