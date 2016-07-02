Стал известен новый клуб футболиста национальной сборной Азербайджана

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Осуществлен трансфер футболиста национальной сборной Азербайджана Дмитрия Назарова в германский клуб Aue.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, с полузащитником заключен двухлетний контракт.
26-летний футболист, который вновь будет выступать во 2-й Бундеслиге, сыграл в 77 матчах и забил 10 голов в бывшем клубе Karslrue.
Отметим, что в последнем сезоне Aue занял 2-ю строчку в 3-й лиге и завоевал право участия во 2-й Бундеслиге.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости