Стал известен новый исполнительный директор клуба "Нефтчи"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стал известен новый исполнительный директор футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщает Report, эту должность займет Эльнур Эйвазов.

Назначение было сегодня официально утверждено. До этого Э.Эйвазов занимал должность директора рекламной компании ADCO.

Кроме того, на пост главного тренера основной команды назначен Эльхан Абдуллаев. Орхан Гусейнзаде стал спортивным директором клуба, а Ислам Аббасов - главным менеджером по административным делам.

В заявлении клуба отмечается о намерении продолжить работы, направленные на изменение структуры.

Отметим, что Э.Эйвазов родился в городе Гянджа, окончил Азербайджанский государственный университет архитектуры и строительства.

В 2005-2010 гг. работал в СМИ.

В 2010-2012 гг. занимал должность менеджера по маркетингу и связям с общественностью ОАО "MeqaSığorta". В 2012 году Э.Эйвазов учредил ООО "ADCO" и по сей день возглавлял данную компанию. Основная цель компании направлена на рекламные услуги и услуги маркетинга. Кроме того, он занимался активной деятельностью в финансовых и фондовых биржах в качестве трейдера. Женат, имеет двух детей.