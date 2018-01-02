Стал известен лучший арабский футболист 2017 года

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом 2017 года.

Как сообщает Report, 25-летний футболист занял первое место в опросе, в котором участвовали около 100 спортивных журналистов из нескольких арабских стран.

Сирийский нападающий Омар Хрибин, выступающий за "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), занял второе место, а другой сирийский форвард Умар Аль-Сума ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), стал третьим.

Прошлым летом Салах перебрался из "Ромы" в "Ливерпуль". В составе английского клуба к этому моменту Салах забил 23 гола в 29 матчах. Полузащитник помог сборной Египта выйти на ЧМ-2018.