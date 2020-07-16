Стал известен чемпион Португалии по футболу

"Порту" победил "Спортинг" со счетом 2:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии по футболу.

"Порту" победил "Спортинг" со счетом 2:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, команда смогла досрочно выиграть первенство страны.

Голами в составе победителей отметились Данилу Перейра (64-я минута) и Мусса Марега (90). На 1-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего "Спортинга" Андража Шпорара, зафиксировав после просмотра видеоповтора офсайд.

"Порту" набрал 79 очков в 32 матчах и за два тура до конца чемпионата Португалии оторвался от идущей второй "Бенфики" на восемь очков, досрочно став победителем первенства страны. Команда выиграла 29-й титул, в активе клуба также 16 побед в Кубке Португалии и 21 трофей Суперкубка Португалии. "Порту" по два раза становился победителем Лиги чемпионов (ранее - Кубок европейских чемпионов) и Лиги Европы (ранее - Кубка УЕФА).

Отметим, что только пяти клубам удавалось выигрывать чемпионат Португалии. Больше всех побед одержала "Бенфика" (37), второе место по этому показателю занимает "Порту", третье - "Спортинг" (18). По разу выигрывали "Боавишта" (2001) и "Белененсеш" (1946).