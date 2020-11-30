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Стадион в Италии назовут в честь Марадонны

Стадион в Италии назовут в честь Марадонны Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в своем инстаграме сообщил, что домашний стадионе футбольного клуба "Наполи" - "Сан-Паоло" будет переименован в честь скончавшейся легенды клуба Диего Марадоны
Футбол
30 ноября 2020 г. 05:07
Стадион в Италии назовут в честь Марадонны

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в своем инстаграме сообщил, что домашний стадионе футбольного клуба "Наполи" - "Сан-Паоло" будет переименован в честь скончавшейся легенды клуба Диего Марадоны.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Было много замечательных идей, но в итоге стадион будет назван: "Диего Армандо Марадона", — написал Де Маджистрис.

Аргентинский футболист выступал за "неаполитанцев" в период с 1984 по 1991 год и помог клубу стать двукратным чемпионом Италии, выиграть Кубок и Суперкубок Италии и стать обладателем Кубка УЕФА в этот промежуток времени.

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