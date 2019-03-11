Никола Юрчевич: "Стадион, на котором сыграет Азербайджан, находится в километре от моего дома"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Интервью Report с главным тренером национальной сборной команды Азербайджана по футболу Николой Юрчевичем.

- Вы наблюдали за матчами азербайджанских клубов. Как можете оценить уровень развития футбола в стране?

- Да, я наблюдал за 8-9 матчами вживую со стадиона. Смотрел игры «Карабаха», «Нефтчи», «Сумгайыта», «Сабаила», «Кешля» и «Зиря», получил сведения о футболистах этих клубов. По турнирной таблице видно, что борьбу за титул ведут «Нефтчи» и «Карабах». Однако нельзя сказать, что это простое противостояние. Матчи далеко не лёгкие. Команды, занимающие лидирующие места, тратят много сил ради победы, порой теряют очки. Так, к примеру, «Карабах» не смог одолеть «Зиря» во вчерашней встрече. Я также смотрел первый тайм сегодняшнего матча и стал свидетелем хорошей игры. «Нефтчи» пришлось выложиться по полной, чтобы заработать три очка.

- Когда вы планируете огласить состав сборной на предстоящие встречи?

- Вероятно, я оглашу состав сборной в течение 2-3 дней. Думаю, у меня было достаточно времени, чтобы определиться с составом. В течение 2-3 дней узнаете, кто попал в команду.

- Нам казалось, что вы огласите состав после очередного тура чемпионата, потому что, быть может, какой-нибудь азербайджанский игрок осуществил бы «дубль» или «хет-трик», чем заработал бы шанс попасть в сборную…

- Нельзя вызывать игроков в состав сборной по итогам одной игры. Я наблюдал за матчами, у меня есть информация об игроках, видел их выступления в составах клубов. Может случиться, что какой-то игрок в одной встрече сыграет хорошо, забьёт гол, а в следующем матче выступит слабо. В составе команды будет 20 полевых игроков и три голкипера.

- В составе сборной будут новые имена?

- Может быть, пригласим нескольких новых игроков. Тяжело сказать, сколько именно – двоих или троих.

- Какова ваша цель в матче с Хорватией?

- Нам будет сложно, но будем стараться показать хороший результат. Команда, против которой нам предстоит сыграть, одна из сильнейших в мире. Безголевая ничья была бы для нас фантастическим результатом. Постараемся сделать всё, что в наших силах, и добиться хорошего результата.

- Азербайджанские болельщики и журналисты думают, что сборная Хорватии не станет забивать много голов, потому что вы их соотечественник…

- Это особый матч для меня. Первая игра на посту главного тренера сборной Азербайджана, и пройдёт она в моей стране. Хочу добиться хорошего результата. Загребский стадион «Максимир», на котором состоится матч, находится в километре от моего дома. Это ещё больше мотивирует меня. Мы уважаем сборную Хорватии, но, как я уже сказал, будем стараться добиться хорошего результата.