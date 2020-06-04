Спортсмены с наибольшим заработком в İnstagram - СПИСОК

Стал известен заработок спортсменов в "Инстаграм" в период пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, социальная сеть с 12 марта по 14 мая принесла более 1 млн евро заработка трем футболистам. Это выступающий за итальянский "Ювентус" Криштиану Роналду, Лайонел Месси из испанской "Барселоны и Неймар из французского ПСЖ".

За два месяца каждый из них получил 4 рекламы от спонсоров. Роналду с 219 млн подписчиков заработал 2,1 млн долларов, Месси с 151 млн подписчиков – 1,45 млн евро и Неймар со 138 млн подписчиков – 1,33 млн евро. Соответственно сумма из рекламных постов составила 526, 363 и 333 тыс. евро.

На четвертом месте утвердился бывший баскетболист Шакил ОНил. Экс-спортсмен с 17 млн подписчиков смог заработать 653 тыс. евро.

В "десятку" вошли экс-футболист Дэвид Бэкхем (453 тыс. евро), крикетист Вират Кохли (424 тыс. евро), футболист "Милан", Италия Златан Ибрагимович (206 тыс. евро), другой бывший баскетболист Дуэйн Уэйд (128 тыс. евро), бразильский футболист Даниэл Алвес (120 тыс. евро) и боксер Энтони Джошуа (109 тыс. евро).