Спортивный директор "Ромы": "Карабах" завоевал большое достижение в матче с "Атлетико"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Карабах" завоевал большое достижение в матче с "Атлетико".

Как сообщает Report, об этом сказал спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи, комментируя завершившийся вничью матч между "Карабахом" и "Атлетико" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В интервью Football Italia Р.Мончи заявил, что "Рома" добилась большого успеха, одержав победу над "Карабахом" со счетом 2:1 во втором туре. Он полагает, что если итальянская команда не сможет обыграть "Челси" дома, гостевой матч с "Атлетико" будет для них решающим: "Я был удивлен ничьей "Атлетико" с "Карабахом". Я знал, что победа после путешествия в 3 тыс. км - большое достижение".

Отметим, что после трех туров "Челси" с 7 очками является лидером группы C. "Рома" занимает вторую строчку с 5 очками, а "Атлетико" – третью строчку с 2 очками. "Карабах", имеющий в активе 1 очко, находится на последней ступени.