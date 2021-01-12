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"Спартак" вынес приговор Аязу Гулиеву

"Спартак" вынес приговор Аязу Гулиеву Российский полузащитник азербайджанского происхождения Аяз Гулиев продолжит готовиться ко второй половине сезона в составе "Спартака-2".
Футбол
12 января 2021 г. 03:37
Спартак вынес приговор Аязу Гулиеву
Аяз Гулиев

Российский полузащитник азербайджанского происхождения Аяз Гулиев продолжит готовиться ко второй половине сезона в составе "Спартака-2".

Как передает Report со ссылкой на "РБ Спорт", Гулиев в мае прошлого года был переведен во вторую команду из-за конфликта с тренерским штабом и восстанавливался от травмы.

По данным источника, 24-летний футболист продолжает восстановление в расположении "Спартака-2".

Сейчас у него нет предложений об аренде или трансфере, но при наличии интереса он сможет покинуть "Спартак" зимой.

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Версия на азербайджанском языке "Spartak" Ayaz Quliyevlə bağlı qərarını verdi

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