"Спартак" вынес приговор Аязу Гулиеву

Российский полузащитник азербайджанского происхождения Аяз Гулиев продолжит готовиться ко второй половине сезона в составе "Спартака-2".

Российский полузащитник азербайджанского происхождения Аяз Гулиев продолжит готовиться ко второй половине сезона в составе "Спартака-2".

Как передает Report со ссылкой на "РБ Спорт", Гулиев в мае прошлого года был переведен во вторую команду из-за конфликта с тренерским штабом и восстанавливался от травмы.

По данным источника, 24-летний футболист продолжает восстановление в расположении "Спартака-2".

Сейчас у него нет предложений об аренде или трансфере, но при наличии интереса он сможет покинуть "Спартак" зимой.