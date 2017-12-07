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    "Спартак" потерпел самое крупное поражение в еврокубках для российских клубов

    Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ «Ливерпуль» разгромил «Спартак» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Как передает Report, встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

    Это поражение стало рекордным за всю историю выступлений российских клубов в еврокубках. Никогда прежде российские команды не проигрывали с разницей более чем в 6 мячей.

    17 марта 1993 года ЦСКА проиграл «Марселю» в Лиге чемпионов со счетом 0:6.

    14 сентября 1993 года в 1/32 финала Кубка УЕФА «Динамо» уступило «Айнтрахту» (Франкфурт-на-Майне) со счетом 0:6.

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