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    Создан Наблюдательный совет футбольного клуба "Сабах"

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Создан Наблюдательный совет футбольного клуба "Сабах". 

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, в Наблюдательный совет вошли 5 человек. 

    Это - замминистра образования Фирудин Гурбанов, ветеран футбола Игорь Пономарев, руководитель сайта 1news.az и газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев и предприниматели Рауф Халилов и Ягуб Гусейнов. 

    Отметим, что Я.Гусейнов является председателем Наблюдательного совета и учредителем "Сабах", который будет дебютировать в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2018/2019. 

    Он - руководитель спонсирующей "Сабах" компании "Bridge Group of Companies". 

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