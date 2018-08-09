Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Создан Наблюдательный совет футбольного клуба "Сабах".

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, в Наблюдательный совет вошли 5 человек.

Это - замминистра образования Фирудин Гурбанов, ветеран футбола Игорь Пономарев, руководитель сайта 1news.az и газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев и предприниматели Рауф Халилов и Ягуб Гусейнов.

Отметим, что Я.Гусейнов является председателем Наблюдательного совета и учредителем "Сабах", который будет дебютировать в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2018/2019.

Он - руководитель спонсирующей "Сабах" компании "Bridge Group of Companies".