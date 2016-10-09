Совбез Ирана разрешил провести футбольный матч в день религиозного траура

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Совет безопасности Ирана дал согласие на проведение международного футбольного матча в день религиозного траура.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу вечером агентство ИРНА со ссылкой на председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента ИРИ Алаэддина Боруджерди.

По его словам, футбольный матч между сборными Ирана и Южной Кореи в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу в России, как и запланировано, состоится 11 октября.

Ранее иранское духовенство потребовало отмены этой встречи, поскольку дата ее проведения совпадает с шиитскими траурными религиозными мероприятиями Тасуа. По мнению священнослужителей, развлекаться в этот день, в том числе на стадионе, недопустимо.

"Решение о проведении матча было принято с учетом двух факторов. Во-первых, Иран не мог повлиять на составление календаря отборочного турнира и, тем более, на внесение в него изменений. Во-вторых, было принято во внимание то, что в случае отказа проводить встречу иранской футбольной сборной грозили бы санкции ФИФА - вплоть до присуждения поражений в двух последующих играх", - указал Боруджерди.

Вместе с тем он заверил, что на стадионе во время матча будет присутствовать траурная атрибутика и призвал любителей спорта "проявлять эмоциональную сдержанность".

В минувший понедельник начался месяц мохаррам, который считается у шиитов траурным. 9-го и 10-го мохаррама (в этом году эти дни мусульманского лунного календаря совпадают с 11 и 12 октября) в Иране традиционно проводятся траурные мероприятия Тасуа и Ашура. Эти весьма зрелищные обряды приурочены к годовщине мученической смерти внука пророка Мухаммеда имама Хусейна.