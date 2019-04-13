​Состоялся жребий Кубка Африки

В Египте завершилась церемония жеребьевки Кубка Африки.
Как передает Report, страна-хозяйка турнира, сборная Египта, в группе А сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве.
Откроет турнир матч Египет – Зимбабве. Встреча состоится 21 июня.
Полностью состав групп Кубка Африки выглядит так:
Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве.
Группа В: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди
Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания
Группа D: Марокко, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Намибия
Группа Е: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола
Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Бисау.
Кубок африканских наций пройдет с 21 июня по 19 июля 2019 года.
News DepartmentАвтор новости