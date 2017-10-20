Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Состоялись матчи III тура Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, в 12 группах в общей сложности состоялись 24 матча.

Турецкий "Башакшехир” в этом туре гостил в Германии у "Хоффенхайма”. Игра завершилась победой хозяев - 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

После этого поражения имея в активе всего 1 очко "Башакшехир " замыкает квартет команд в группе C и усложнил себе выход в 1/16 финала турнира.

"Коньяспор” в родных стенах принимал австрийский "Зальцбург” и уступил со счетом 0:2. Это поражение осложнило турнирное положение турецкой команды. "Зелено-белые" с 3 очками занимают 3-е место в своей группе.

Неожиданными результатами игрового вечера оказались 2 ничьи. Первая была зафиксирована в Италии, где "Милан" принимал греческий AEK, а вторая в Швеции, где испанский "Атлетик" не сумел сломить сопротивление местной команды "Остерсун".

Лига Европы

Групповой раунд, III тур

19 октября

Группа A

19:00. "Астана" (Казахстан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 4:0

Голы: Патрик Твумаси, 33-с пенальти; 42. Жуниор Кабананка, 47; 52

23:05. "Вильяреал" (Испания) - "Славия" (Прага, Чехия) - 2:2

Голы: Ману Тригуерос, 41. Карлос Бакка, 44

Набранные очки: "Славия" - 5, "Вильяреал" - 5, "Астана - 4, "Маккаби" - 1.

Группа B

23:05. "Динамо" (Киев, Украина) - "Янг Бойз" (Швецария) - 2:2

Голы: Дьомерси Мбокани, 34. Никола Морозюк, 49 – Роже Ассале, 17; 40

23:05. "Скендербреу" (Албания) - "Партизан" (Сербия) - 0:0

Набранные очки: "Динамо" - 7, " Янг Бойз " - 3, "Партизан" - 2, "Скендербреу" - 2.

Группа C

23:05. "Хоффенхайм" (Германия) - "Башакщехир" (Турция) - 3:1

Голы: Бенжамин Хюбнер, 52. Надием Амири, 59. Нико Шульц, 76 – Стефано Наполеони, 90+3

23:05. "Брага" (Португалия) - "Людогорец" (Болгария) - 0:2

Голы: Космин Моци, 25. Рауль Сильва, 56-автогол

Набранные очки: "Людогорец" - 7, "Брага" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Башакшехир" - 1.

Группа D

23:05. "Милан" (Италия) - AEK (Греция) - 0:0

23:05. "Аустрия" (Австрия) - "Риека"(Хорватия) - 1:3

Голы: Кевин Фризенбрихлер, 90 – Марио Гаврановиц, 21; 31. Зоран Квржич, 90+2

Набранные очки: "Милан" - 7, AEK - 5, "Риека" - 3, "Аустрия" - 1.

Группа E

23:05. "Эвертон" (Англия) - "Лион" (Франса) - 1:2

Голы: Эшли Уильямс, 69 – Набил Фекир, 6-с пенальти. Бертранд Траоре, 75

23:05. "Аталанта" (Италия) - "Аполлон" (Кипр) - 3:1

Голы: Йосип Иличич, 12. Андреа Петанья, 64. Ремо Фрёлер, 66 – Андрэ Шембри, 59

Набранные очки: "Аталанта"- 7, "Лион" - 5, "Аполлон" - 2, "Эвертон" - 1.

Группа F

23:05. "Шериф" (Молдова) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 1:1

Голы: Зигуй Бадибанга, 31 – Антон Миранчук, 17

23:05. "Злин" (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1

Голы: Даме Диоп, 11 – Петер Анкерсен, 19

Набранные очки: "Локомотив" - 5, "Копенгаген" - 3, "Шериф" - 3, "Злин" - 2.

Группа G

21:00. "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2

Голы: Исаак Куенка, 87 – Харлем Гнохере, 70; 75

21:00. "Лугано" (Швейцария) - "Виктория" (Плзен, Чехия) - 3:2

Голы: Маттья Боттани, 63. Джарлиньос Джуниор, 69. Александр Герндт, 88 – Михаэль Крменджик, 76. Марек Бакош, 90

Набранные очки: "Стяуа" - 9, "Лугано" - 3, "Виктория" - 3, "Хапоэль" - 3.

Группа H

21:00. "Црвена Звезда " (Сербия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

Гол: Оливье Жиру, 85

21:00. БАТЭ (Беларусь) - "Кёльн" (Германия) - 1:0

Гол: Алексей Риос, 55

Набранные очки: "Арсенал" - 9, БАТЭ - 4, "Црвена Звезда " - 4, "Кёльн" - 0.

Группа I

21:00. "Марсель" (Франция) - "Гимараеш" (Португалия) - 2:1

Голы: Лукас Окампус, 28. Максиме Лопез – Рафаэль Мартинс, 17

21:00. "Коньяспор" (Турция) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:2

Голы: Фредерик Гулбрандсен, 5. Мунас Даббур, 80

Набранные очки: "Зальцбург" - 7, "Марсель" - 6, "Коньяспор" - 3. "Гимараеш" - 1.

Группа J

21:00. "Заря" (Украина) - "Герта" Германия) - 2:1

Голы: Силас, 42. Александр Сваток, 79 – Дави Селке, 56

21:00. "Остерсун" (Швеция) - "Атлетик" (Испания) - 2:2

Голы: Салису Абдулхи Гезо, 52. Куртис Эдвардс, 64 – Ариц Адурис, 14. Иньяки Уильямс, 89

Набранные очки: "Остерсун" - 7, "Заря" - 6, "Атлетик" - 2, "Герта" - 1.

Группа K

21:00. "Ницца" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 1:3

Голы: Марио Балотелли, 4 – Фелипе Кайседо, 5. Сергей Милинкович-Савич, 65; 89

21:00. "Зюльте-Варегем" (Бельгия) - "Витесс" (Голландия) - 1:1

Голы: Гурам Кашиа, 23-автогол – Томас Брунс, 27

Набранные очки: "Лацио" - 9, "Ницца" - 6, " Зюльте-Варегем " - 1, "Витесс" - 1.

Группа L

21:00. "Зенит" (Россия) - "Русенборг" (Норвегия) - 3:1

Голы: Эмилиано Ригони, 1; 68; 75 – Пал Андрэ Хелланд, 88

21:00. "Вардар" (Македония) - "Реал Сосьедад " (Испания) - 0:6

Голыl: Микель Оярзабал, 12. Вилиан Хосе, 34; 42; 55; 59. Алберто де ла Белла, 90

Набранные очки: "Зенит" - 9, "Реал Сосьедад " - 6, "Русенборг" - 3, "Вардар" - 0.