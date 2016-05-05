​Состоялась жеребьевка предстоящего в Баку турнира "Большой шлем"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка предстоящего в Баку турнира по дзюдо "Большой шлем".

Как сообщает Report, в результате жеребьевки установлены первые соперники представляющих Азербайджан 27 мужчин и 3 женщин.

В первый день соревнований будут бороться 10 из них.

Вице-чемпион Европы в весовой категории 60 кг Орхан Сафаров начнет борьбу в 1/32 финала.

Его первым соперником будет японский спортсмен Рьюжу Нагаяма.

Ильгар Мушкиев встретится с победителем пары Нуно Карвальо (Португалия) - Бекир Озлю (Турция), Вугар Ширинли - с победителем пары Юхо Рейнвалл (Финляндия) - Эшли Маккензи (Великобритания), а Эльбрус Заманов выйдет на поединок с израильтянином Артемом Аршанским.

Все перечисленные спортсмены присоединятся к борьбе в 1/32 финала.

В весовой категории 66 кг Орхан Аскерзаде встретится с Важа Маргвелашвили, Тарлан Керимов - с поляком Александром Бета, Фамиль Мамедзаде - с победителем поединка между Кеннет Ван Гансбек (Бельгия) и Адриан Гомбос (Словения).

В 1/32 финала Искендер Талышинский будет бороться с победителем поединка между Чиа Хунг Чьен (Тайвань) и Андраз Жереб (Словения).

В 1/16 финала дзюдоистка Шафаг Мамедова в весовой категории 48 кг встретится с турецкой спортсменкой Дилярой Локманхекимляр, а в 1/32 финала Аиша Гурбанлы - с итальянкой Валентиной Москатт.