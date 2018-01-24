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    Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА, определились соперники сборных Азербайджана и Турции

    Азербайджан будет представлен в Лиге D

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Лозанна прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА. 

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки определились соперники сборной Азербайджана.

    Команда во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым попала в группу 3 лиги D. Соперники это Фарерские острова, Мальта и Косово.

    Результаты жеребьевки:

    Лига A

    Группа 1: Германия, Франция, Голландия

    Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия

    Группа 3: Португалия, Италия, Польша

    Группа 4: Испания, Англия, Хорватия

    Лига B

    Группа 1: Словакия, Украина, Чехия

    Группа 2: Россия, Швеция, Турция

    Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

    Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания

    Лига C

    Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль

    Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония

    Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр

    Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва

    Лига D

    Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра

    Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино

    Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта и Косово

    Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.

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