​Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

5 августа, 2016 15:42

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штабе структуры в швейцарском городе Ньон. Чешская "Виктория", одержавшая победу над "Карабахом" в III классификационном раунде турнира, стала соперницей болгарской команды "Лудогорец". Для участия в групповом этапе самого престижного клубного турнира континента российскому "Ростову" придется обыграть голландский клуб "Аякс". "Лудогорец" (Болгария) "Виктория" (Пльзень, Чехия) "Селтик" (Шотландия) "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) "Копенгаген" (Дания) АПОЭЛ (Кипр) "Дандолк" (Ирландия) "Легия" (Польша) "Динамо" (Загреб, Хорватия) "Зальцбург" (Австрия) "Стяуа" (Румыния) "Манчестер Сити" (Англия) "Порту" (Португалия) "Рома" (Италия) "Аякс" (Голландия) "Ростов" (Россия) "Янг Бойз" (Швейцария) "Боруссия" (Mенхенгладбах, Германия) "Вильярреал" (Испания) "Монако" (Франция) Отметим, что игры раунда плей-офф состоятся 16-17 и 23-24 августа.