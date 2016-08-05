​Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штабе структуры в швейцарском городе Ньон.
Чешская "Виктория", одержавшая победу над "Карабахом" в III классификационном раунде турнира, стала соперницей болгарской команды "Лудогорец".
Для участия в групповом этапе самого престижного клубного турнира континента российскому "Ростову" придется обыграть голландский клуб "Аякс".
|"Лудогорец" (Болгария)
|"Виктория" (Пльзень, Чехия)
|"Селтик" (Шотландия)
|"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
|"Копенгаген" (Дания)
|АПОЭЛ (Кипр)
|"Дандолк" (Ирландия)
|"Легия" (Польша)
|"Динамо" (Загреб, Хорватия)
|"Зальцбург" (Австрия)
|"Стяуа" (Румыния)
|"Манчестер Сити" (Англия)
|"Порту" (Португалия)
|"Рома" (Италия)
|"Аякс" (Голландия)
|"Ростов" (Россия)
|"Янг Бойз" (Швейцария)
|"Боруссия" (Mенхенгладбах, Германия)
|"Вильярреал" (Испания)
|"Монако" (Франция)
Отметим, что игры раунда плей-офф состоятся 16-17 и 23-24 августа.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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