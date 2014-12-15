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    ​Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

    Финалисты турнира стали соперниками немецких клубов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, на мероприятии в шведском городе Ньен соперниками были команды, завершившие групповой этап на первых двух ступенях.

    Финалисты турнира, испанские клубы "Реал Мадрид" и "Атлетико" стали соперниками представителей Германии, клубов "Баер" и "Шалке". А имеющий высокий титул клуб Бундеслиги "Бавария" стал соперником единственной продолжающей борьбу команде пост-советского пространства - украинскому "Шахтеру".

    Результаты жеребьевки:

    PSJ (Франция) - "Челси" (Великобритания)

    "Манчестер Сити" (Великобритания) - "Барселона" (Испания)

    "Баер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

    "Ювентус" (Италия) - Борруссия" (Дортмунд, Германия)

    "Шалке" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания)

    "Шахтер" (Украина) - "Бавария" (Германия)

    "Арсенал" (Великобритания) - "Монако" (Франция)

    "Базель" (Швейцария) - "Порту" (Португалия)

    Отметим, что первые игры состоятся 17-18 и 24-25 февраля 2015 года, а ответные игры 10-11 и 17-18 марта. 

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