Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, церемония жеребьевки прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 16 и 23 апреля, жеребьевка полуфинала состоится 24 апреля, а встречи пройдут 7 и 14 мая. Финал состоится 27 мая в национальном стадионе в Варшаве (Польша).
|Лига Европы (1/4 финала)
|Севилья (Испания)
|Зенит (Россия)
|Днепр (Украина)
|Брюгге (Бельгия)
|Динамо (Украина)
|Фиорентина (Италия)
|Вольфсбург (Германия)
|Наполи (Италия)
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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