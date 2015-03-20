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    Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

    Динамо (Украина) сыграет против Фиорентины, а Зенит встретится с Севильей

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report,  церемония жеребьевки прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

    Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 16 и 23 апреля, жеребьевка полуфинала состоится 24 апреля, а встречи пройдут 7 и 14 мая. Финал состоится 27 мая в национальном стадионе в Варшаве (Польша).

    Лига Европы (1/4 финала)
    Севилья (Испания)Зенит (Россия)
    Днепр (Украина)Брюгге (Бельгия)
    Динамо (Украина)Фиорентина (Италия)
    Вольфсбург (Германия)Наполи (Италия)
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