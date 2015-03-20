Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, церемония жеребьевки прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 16 и 23 апреля, жеребьевка полуфинала состоится 24 апреля, а встречи пройдут 7 и 14 мая. Финал состоится 27 мая в национальном стадионе в Варшаве (Польша).