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    Состоялась встреча между руководителями АФФА и УЕФА

    Ровнаг Абдуллаев еще раз поздравил Александра Чеферина

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент АФФА Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом УЕФА Александром Чефериным, находящимся с визитом в Баку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Р.Абдуллаев еще раз поздравил А.Чеферина с избранием на пост президента УЕФА и пожелал ему успехов в деятельности.

    В ходе встречи было подчеркнуто успешное продолжение сотрудничества между АФФА и УЕФА, были обсуждены будущие планы. Президент АФФА заявил, что благодаря совместной деятельности сотрудников АФФА и УЕФА за последние 6 месяцев  разработан новый программный проект относительно развития футбола в Азербайджане, и вчера был обсужден при участии представителей АФФА и УЕФА.

    В программе под названием GROW 2020 предусмотрена 5-летняя стратегия развития. 

    В конце встречи, в которой участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров, генсек Эльхан Мамедов, генсек УЕФА Теодор Теодоридис и сотрудник УЕФА Зоран Лакович, было сделано памятное фото. 

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