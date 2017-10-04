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    Состоится заседание Исполнительного комитета АФФА

    В повестку заседания включены 3 вопроса© Report

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 5 октября в 18:00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится заседание Исполнительного комитета АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в повестку заседания включены 3 вопроса:

    1. Обсуждение проекта Устава "Лиги регионов";

    2. Предложения, связанные с внесением изменений в правила Лицензирования, которые будут применяться для участия в соревнованиях УЕФА и Премьер-лиги в сезоне 2017/2018;

    3. Другие вопросы.

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