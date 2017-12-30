Состав клуба "Зира" усилен 4 футболистами

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Состав футбольного клуба "Зира" усилен 4 игроками.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, Теллур Муталлимов из "Габалы", Мирсахиб Аббасов из "Кешля", Ибрагим Асланлы и Эльшан Абдуллаев из "Карабаха" включены в состав команды.

С Муталлимовым и Асланлы подписан контракт на 2,5 года, с Аббасовым - на 1,5 года, из которых 6 месяцев аренды. Абдуллаев будет носить форму ФК "Зира" до конца сезона.