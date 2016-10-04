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    Соперник "Карабаха" в Лиге Европы может заменить главного тренера

    Руководство клуба недовольно результатами команды в серии А

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В итальянском ФК "Фиорентина" между главным тренером Паулу Соуза и руководством клуба возникло недовольство.

    Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, недовольство связано с результатами команды в серии А.

    В настоящее время команда находится на 14-й позиции, набрав в 6 играх 8 очков. Однако у команды в запасе еще одна игра. Именно по этой причине в конце сезона планируется замена главного тренера. Ожидается, что его заменит Стефано Пиоли. Ранее Пиоли работал в клубах "Лацио", "Парма" и "Болонья". 

    Отметим, что "Фиорентина" находится в одной группе с "Карабахом". Прошлая игра между командами закончилась победой итальянцев со счетом 5:1.

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