Соперник "Карабаха" в Лиге Европы может заменить главного тренера

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В итальянском ФК "Фиорентина" между главным тренером Паулу Соуза и руководством клуба возникло недовольство.

Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, недовольство связано с результатами команды в серии А.

В настоящее время команда находится на 14-й позиции, набрав в 6 играх 8 очков. Однако у команды в запасе еще одна игра. Именно по этой причине в конце сезона планируется замена главного тренера. Ожидается, что его заменит Стефано Пиоли. Ранее Пиоли работал в клубах "Лацио", "Парма" и "Болонья".

Отметим, что "Фиорентина" находится в одной группе с "Карабахом". Прошлая игра между командами закончилась победой итальянцев со счетом 5:1.