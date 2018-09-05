Соперник "Карабаха" проведет товарищеский матч

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в групповом раунде Лиги Европы, украинская "Ворскла" проведет товарищеский матч.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда проведет матч с "Александрией", в которой выступает защитник сборной Азербайджана Павел Пашаев. Встреча состоится 8 сентября на стадионе "Лтава" в Полтаве.

В связи с матчами Лиги Наций УЕФА находящийся в лагере сборной Азербайджана Пашаев не сможет сыграть против "Ворскла". Он приглашен на матчи с Косово в Баку 7 сентября и матчи с Мальтой 10 сентября.

Отметим, что первый матч между азербайджанским и украинским клубами состоится 25 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. 8 ноября на стадионе имени Алексея Бутовского в городе Полтава будет проведен гостевой матч.