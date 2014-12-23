Со следующего года бомбардир Премьер-лиги Азербайджана будет выступать в "Нефтчи"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Со второй половины сезона футболист клуба "Баку" Нурлан Новрузов будет выступать в команде "Нефтчи".

Как сообщает Report, в ближайшие дни с 21-летним нападающим будет заключен официальный контракт.

Вполне возможно, что контракт будет на год. Кроме того, Новрузову не создадут проблем в случае поступления предложения из иностранных клубов. В настоящее время проходит последний этап переговоров.

Отметим, что в этом сезоне Нурлан Новрузов завершил два первых круга Topaz Премьер-лиги, заняв с девятью голами первую ступень в списке бомбардиров. А его команда первую половину сезона завершила последним, девятым местом.