СМИ: Роналду согласился перейти в "Ювентус"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Звездный футболист сборной Португалии и испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду покидает свою команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 33-летний нападающий будет выступать в итальянском "Ювентусе".

Отмечается, что опытный игрок уже согласился посетить лагерь туринской команды. Роналду в поисках квартиры в Турине. Семья футболиста также намерена в ближайшее время уехать в Италию.

Отметим, что у Роналду контракт с "Реал Мадридом" до 2021 года. Однако, он не смог согласовать новые условия контракта с клубом и поэтому желает покинуть его.

Форвард выступает за "Реал Мадрид" с 2009 года.