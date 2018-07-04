 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Роналду согласился перейти в "Ювентус"

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Звездный футболист сборной Португалии и испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду покидает свою команду. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 33-летний нападающий будет выступать в итальянском "Ювентусе". 

    Отмечается, что опытный игрок уже согласился посетить лагерь туринской команды. Роналду в поисках квартиры в Турине. Семья футболиста также намерена в ближайшее время уехать в Италию. 

    Отметим, что у Роналду контракт с "Реал Мадридом" до 2021 года. Однако, он не смог согласовать новые условия контракта с клубом и поэтому желает покинуть его. 

    Форвард выступает за "Реал Мадрид" с 2009 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi