СМИ: Роберто Манчини договорился о работе в сборной Италии

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер российского клуба "Зенит" Роберто Манчини достиг договоренности о работе в сборной Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца месяца. 53-летний специалист дебютирует в национальной команде 28 мая - в товарищеской встрече с Саудовской Аравией. Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти отказался от работы с национальной командой.

Напомним, Манчини возглавил "Зенит" перед началом сезона - 2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.