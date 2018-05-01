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    СМИ: Роберто Манчини договорился о работе в сборной Италии

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер российского клуба "Зенит" Роберто Манчини достиг договоренности о работе в сборной Италии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца месяца. 53-летний специалист дебютирует в национальной команде 28 мая - в товарищеской встрече с Саудовской Аравией. Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти отказался от работы с национальной командой.

    Напомним, Манчини возглавил "Зенит" перед началом сезона - 2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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