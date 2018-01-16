СМИ: Президент "Реал Мадрида" готов продать Криштиану Роналду

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес заявил о готовности вести переговоры о переходе Криштиану Роналду в другую команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Record, руководство испанского футбольного клуба "Реал" разрешило агенту Хорхе Мендешу вести переговоры и заявило, что ждет от него предложений.

Некоторое время назад издание AS писало о намерении 33-летнего нападающего покинуть "Реал Мидрид". Опытный форвард недоволен решением Переса, который отказался повысить ему зарплату. Отмечается о заинтересованности французского ПСЖ в услугах португальца.

"Реал Мадрид" после 19 туров занимает четвертое место в чемпионате Испании с 32 очками, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 очков. Роналду в 14 матчах первенства забил четыре гола.

Отметим, что Криштиану Роналду выступает за "Реал" с 2009 года и его трансфер из английского "Манчестер Юнайтеда" в "Реал Мадрид" обошелся в 93,4 млн евро. Подписанный в 2016 году новый контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2021 года.