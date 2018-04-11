СМИ: Переход африканского форварда в "Карабах" не состоялся

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Переход футболиста африканского клуба "Mamelodi Sandaunz" Хама Биллиата в "Карабах" не состоялся.

Как передает Report, об этом "Soccer Laduma" сообщил осведомленный источник.

Согласно полученной информации, "Карабах" предложил зимбабвийскому форварду предварительный контракт для привлечения в состав клуба, однако договоренность не была достигнута. В настоящее время Биллиат рассматривает иные варианты. Действующий контракт 28-летнего нападающего истекает 30 июня.

Напомним, что Хама Биллиат поведал о своем желании продолжить карьеру за рубежом. Несмотря на полученную травму, ему удалось в текущем сезоне забить 7 голов и сделать 5 голевых передач.