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    СМИ: Переход африканского форварда в "Карабах" не состоялся

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Переход футболиста африканского клуба "Mamelodi Sandaunz" Хама Биллиата в "Карабах" не состоялся.

    Как передает Report, об этом "Soccer Laduma" сообщил осведомленный источник. 

    Согласно полученной информации, "Карабах" предложил зимбабвийскому форварду предварительный контракт для привлечения в состав клуба, однако договоренность не была достигнута. В настоящее время Биллиат рассматривает иные варианты. Действующий контракт 28-летнего нападающего истекает 30 июня.

    Напомним, что Хама Биллиат поведал о своем желании продолжить карьеру за рубежом. Несмотря на полученную травму, ему удалось в текущем сезоне забить 7 голов и сделать 5 голевых передач.

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