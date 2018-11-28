СМИ назвали главного претендента на "Золотой мяч"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".

Как передает Report, об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero.

Отмечается, что в числе финалистов престижной премии будут звёздный португалец из "Ювентуса" Криштиану Роналду и французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

При этом испанские эксперты спрогнозировали, что Роналду станет вторым в голосовании, а третьим окажется Гризманн.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт 3 декабря в Париже.