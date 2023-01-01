СМИ: Модрич и Роналду могут снова стать одноклубниками

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее вместе выступавшие за мадридский "Реал", могут вновь стать одноклубниками.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее вместе выступавшие за мадридский "Реал", могут вновь стать одноклубниками.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Marca.

По информации издания, в приобретении Модрича заинтересован саудовский "Аль-Насср", ранее подписавший контракт с Роналду.

Уточняется при этом, что сам Модрич намерен продолжить выступления за "Реал" и отыграть за "сливочных" хотя бы еще один сезон. "Королевский клуб" также поддерживает своего лидера и не намерен раньше времени отпускать 37-летнего хорвата.

Однако, как пишет издание, руководство "Аль-Нассра" не отчаивается и не теряет надежды заполучить Модрича. Кроме того, речь идет о возможном подписании экс-защитника "Реала" Серхио Рамоса, ныне выступающего за "ПСЖ".